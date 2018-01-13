Son dakika... Uçak pistten çıktı!

Trabzon Havalimanı’na iniş sırasında bir yolcu uçağı, pistten çıktı. Uçak pist dışındaki toprak alana girerken, kazada ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadı.
TRABZON VALİSİ'NDEN İLK AÇIKLAMA
Pegasus Havayolları, Ankara-Trabzon seferini yapan uçaklarının Trabzon Havalimanı'nda iniş sırasında pistten çıkması ile ilgili açıklama yaptı.
Yapılan yazılı açıklamada "Pegasus Hava Yolları’na ait PC8622 nolu Boeing 737-800 tipi TC-CPF tescilli 21:25 Ankara kalkışlı Ankara-Trabzon uçağının, bu akşam (14 Ocak 2018) Trabzon Havalimanı’na iniş yaptığı sırada pistten çıktığı bilgisini doğrulamaktan dolayı üzgünüz. Uçağımızdaki 162 yolcu, 2 pilot ve 4 kabin görevlisi tahliye edilmiştir. Herhangi bir can kaybı veya yaralanma bulunmamaktadır. Konuyla ilgili gelişmeler hakkında kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir" denildi.
Yolcular o anları anlattı
Ankara'dan Trabzon'a dönüşte Trabzon Havalimanı'nda pistten çıkan Pegasus Havayolları'na ait uçakta yolcu olarak bulunan AK Parti Trabzon İl Yönetim Kurulu üyesi Enes Aslan yaşadıkları panik anlarını anlattı.
Aslan, uçağın inişe geçtiği sırada yalpalamaya başladığını belirterek "Uçak hafif yalpalayarak indi. İniş sırasında bir gürültü koptu. Ben deniz tarafına bakan 16-A nolu koltukta oturuyordum. Yolcular bağırmaya başladı. Uçak önce döner gibi oldu sonra yamaçtan kaymaya başladı. Ben acil çıkış kapısına yakındım. Kapıyı zorlanarak açtım. 10 metre daha gitseydik uçak denize düşecekti. Allah korudu. Çıktığımızda ortalık çamurdu. Sonra oradan çıkarak yukarıya doğru yolcular çıkmaya başladı" dedi.