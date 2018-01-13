Son dakika... Uçak pistten çıktı!

Trabzon Havalimanı’na iniş sırasında bir yolcu uçağı, pistten çıktı. Uçak pist dışındaki toprak alana girerken, kazada ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadı.

TRABZON VALİSİ'NDEN İLK AÇIKLAMA

Trabzon Valisi Yavuz, kazada yaralanan yolcu olmadığını açıkladı.

Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Uçakta bulunanlar tahliye edilmeye başladı.

CORA: YOLCULAR TAHLİYE OLDU

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Trabzon Havalimanı'nda pistten çıkan uçak ile alakalı açıklamada bulundu.

AK Partili Cora yaptığı açıklamada, “Ankara-Trabzon seferini gerçekleştiren özel bir havayolu şirketine ait uçak Trabzon Havalimanında inişini gerçekleştirdikten sonra pistten çıktı. Yolcular tahliye oldu. Çok şükür can kaybı yok. Tahliye edilen 162 yolcuya geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi. THY, TRABZON SEFERLERİNİ İPTAL ETTİ Trabzon Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pissten çıkna yolcu uçağı nedeniyle havalimanı uçuşlara kapatıldı. Bu sabah saat 08.00'a kadar kapalı olacak havalimanı nedeniyle seferler yapılamayacak. Türk Hava Yolları da, Trabzon Havalimanı'ndan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na ve İstanbul Atatürk Havalimanı'na yapacağı uçuşlarını iptal ettiğini duyurdu. THY yaptığı duyuruda, Trabzon Havalimanı'ndan İstanbul Atatürk Havalimanı'na dün saat 23.25'te kalkması gereken TK-2831 seferi, bugün saat 07.45'te TK-2839 seferini ve Sabiha Gökçen Havalimanı'na saat 06 .00'da Anadolujet Hava Yollarını'nın yapacağı THY -7439 seferlerini karşılıklı olarak iptal ettiğini açıkladı. Bu arada Esenboğa Havalimanı 'na Anadolujet Hava Yolları'nın saat 06 .10'da THY-7069 seferi de iptal edildi. Pegasus Havayolları'ndan açıklama geldi

Pegasus Havayolları, Ankara-Trabzon seferini yapan uçaklarının Trabzon Havalimanı'nda iniş sırasında pistten çıkması ile ilgili açıklama yaptı.

Yapılan yazılı açıklamada "Pegasus Hava Yolları’na ait PC8622 nolu Boeing 737-800 tipi TC-CPF tescilli 21:25 Ankara kalkışlı Ankara-Trabzon uçağının, bu akşam (14 Ocak 2018) Trabzon Havalimanı’na iniş yaptığı sırada pistten çıktığı bilgisini doğrulamaktan dolayı üzgünüz. Uçağımızdaki 162 yolcu, 2 pilot ve 4 kabin görevlisi tahliye edilmiştir. Herhangi bir can kaybı veya yaralanma bulunmamaktadır. Konuyla ilgili gelişmeler hakkında kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir" denildi.

Yolcular o anları anlattı

Ankara'dan Trabzon'a dönüşte Trabzon Havalimanı'nda pistten çıkan Pegasus Havayolları'na ait uçakta yolcu olarak bulunan AK Parti Trabzon İl Yönetim Kurulu üyesi Enes Aslan yaşadıkları panik anlarını anlattı.

Aslan, uçağın inişe geçtiği sırada yalpalamaya başladığını belirterek "Uçak hafif yalpalayarak indi. İniş sırasında bir gürültü koptu. Ben deniz tarafına bakan 16-A nolu koltukta oturuyordum. Yolcular bağırmaya başladı. Uçak önce döner gibi oldu sonra yamaçtan kaymaya başladı. Ben acil çıkış kapısına yakındım. Kapıyı zorlanarak açtım. 10 metre daha gitseydik uçak denize düşecekti. Allah korudu. Çıktığımızda ortalık çamurdu. Sonra oradan çıkarak yukarıya doğru yolcular çıkmaya başladı" dedi.