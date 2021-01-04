Ankara tamamen değişti! Koronavirüs haritası kırmızıdan yeşile döndü...

Kovid-19 salgını ile ilgili olarak alınan tedbirler olumlu sonuç vermeye devam ediyor. Ankara'da 'Hayat Eve Sığar' uygulamasında koronavirüs vaka yoğunluk haritası incelendiğinde, özellikle son 1 ayda alınan önlemlerle kırmızıdan, yeşile döndüğü gözlendi.

Tüm yurtta son 1,5 aydır uygulanan sokak kısıtlamaları ve diğer tedbirler, Başkent'te de vaka sayılarına olumlu yönde yansıdı. Ankara 'da koronavirüs vaka sayıları yüzde 55 oranında azaldı.

Bu durum Sağlık Bakanlığı'nın HES mobil uygulamasındaki koronavirüs yoğunluk haritasına da yansıdı. Yaklaşık 1,5 ay önce haritada kırmızı olan alanlar, vaka oranının düşmesiyle birlikte yeşile döndü. Vatandaşlar, vaka sayılarının düşmesinde alınan tedbirlerin etkili olduğunu düşündüklerini belirtti.

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, 17 Kasım'da başlayan kısıtlama tedbirlerinin rakamlara yansıdığının görüldüğünü belirterek, "17 Kasım'da daha çok 'al götür' servislerinin olması, restoranların kapatılması, AVM’lerde yapılan kısıtlamalarla ilgili bir takım yaklaşımlar söz konusu olmuştu.