Ankara-Sivas YHT hattı durakları, nereden geçecek? Ankara-Sivas hızlı tren kaç saat olacak, ne zaman açılacak?

TCDD'nin 2021 Yılı Yatırım Programı'nda yer alan 12 milyar 556 milyon liralık ödeneğin, 3 milyar 329 milyon lirası yüksek hızlı ve hızlı tren projelerine ayrıldı. Yüksek Hızlı Tren seti alımı için 1 milyar 62 milyon 154 bin lira harcama yapılması öngörülüyor. Ankara-Sivas hızlı tren kaç saat sürecek? Ankara Sivas hızlı tren hattı nerelerden geçiyor? İşte Ankara-Sivas YHT durakları ve maliyeti…

Ankara Sivas hızlı tren hattı ne zaman açılacak? Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğünce, bu yıl hizmete açılması beklenen Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattına 2 milyar 50 milyon lira harcama yapılması planlanıyor. 2021 Yılı Yatırım Programı'ndan yapılan derlemeye göre, demir yolu ulaşımına bu yıl toplam 17,8 milyar liralık yatırım yapılması öngörülüyor. Bu kapsamda, TCDD'ye 12 milyar 556 milyon lira, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek diğer demir yolu projelerine 4,3 milyar lira, TCDD Taşımacılık AŞ'ye 950 milyon lira kaynak ayrıldı. TCDD'nin yatırım bütçesinde yer alan Ankara-İstanbul Hızlı Tren projesi için bu yıl 1 milyar 279 milyon 63 bin lira kaynak tahsis edildi. Ankara Sivas hızlı tren hattı nerelerden geçiyor? İşte Ankara-Sivas YHT durakları…

Ankara Sivas hızlı tren hattı nerelerden geçiyor? Durakları…

“Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesi, üstyapı ve elektromekanik yapım işleri, Kayaş-Yerköy arası 151 kilometre ve Yerköy-Sivas arası da 242 kilometre olmak üzere, iki etap halinde ve toplam 393 km olarak inşa ediliyor. Güzergâh boyunca Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli ve Sivas olmak üzere toplam 8 istasyonun vatandaşa hizmet verecek.

Ankara-Sivas hızlı tren kaç saat olacak?

Türkiye'nin devam eden en önemli hızlı tren projelerinden Ankara-Sivas YHT hattına da bu yıl 2 milyar 50 milyon lira yatırım yapılması öngörülüyor. Bu yıl hizmete açılması planlanan Ankara-Sivas YHT hattıyla iki il arasındaki seyahat süresi 12'den 2 saate düşecek.

Bu yıl ayrıca 17 hızlı tren seti alımı için 1 milyar 62 milyon 154 bin lira ödenek ayrıldı. TCDD bütçesinin kalan kısmı ise yüksek standartlı demir yolu, iltisak hattı, hemzemin geçit iyileştirmeleri gibi çalışmalar için kullanılacak.

Öte yandan, lojistik ve yük merkezlerinin kurulması amacıyla da 121 milyon lira harcama yapılacak.

Ankara Sivas hızlı tren hattı ne zaman açılacak?

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın performansı üzerinde yapılacak testlere sabah saat 08.00 itibariyle başlandı. Hızlı trenin ne açılacağı ise henüz belli değil.