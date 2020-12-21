Ankara'nın Altındağ ilçesinde iki farklı yerde yangın

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Can kaybının yaşanmadığı yangını çocukların çakmakla oynarken çıkardığı öne sürüldü. İlçede aynı saatlerde kimliği henüz belirlenemeyen şüphelilerin ateşe verdiği kafe yangını da itfaiyenin zamanında müdahalesiyle söndürüldü. Polis, kundaklama olayına karıştığı iddia edilen 6 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Altındağ ilçesi Beşikkaya Mahallesi 1910 Sokak'ta bulunan 6 katlı bir apartmanın çatı katında çıktı. Çatı katındaki alevleri fark eden apartman sakinleri binayı boşaltırken, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek alevlerin diğer binalara sıçramasını engelledi.

'ÇOCUKLAR ÇAKMAKLA OYNARKEN ÇIKTI'

Apartman sakinlerinin ifadelerine göre, yangının üst katta oturan çocukların çakmakla oynaması sonucu çıktığı öne sürüldü. Yangının çıktığı binanın iskansız olduğu öğrenilirken, yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

KUNDAKLANAN KAFE KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Öte yandan saat 22.00 sıralarında Altındağ ilçesi Doğantepe Mahallesi Yıldız Caddesinde bulunan bir kafede yangın çıktı. Kafenin camını kırarak içeri giren kimliği henüz belirlenemeyen şüpheliler, kafeyi ateşe verdi. Yangın, ihbarla gelen itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı boş olan kafede maddi hasar oluştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, kundaklama olayına karıştığı iddia edilen 6 kişiyi kafenin çevresinde araç içinde yakaladı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.