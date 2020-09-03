Ankara Niğde otoyolu ne zaman açılacak? Akıllı otoyol nedir? Akıllı otoyolun özellikleri!

Ankara - Niğde arası mesafeyi 4 saat 14 dakikadan 2 saat 22 dakikaya düşüren ve Edirne’den Şanlıurfa’ya kadar kesintisiz hizmet sunacak Ankara-Niğde Otoyolu açılıyor. Türkiye'nin akıllı otoyolu olarak da tanımlanan Ankara-Niğde Otoyolu yerli ve milli yazılım ile entegre çalışıyor. Peki, Ankara Niğde otoyolu ne zaman açılacak? Akıllı otoyol nedir? Ankara Niğde akıllı otoyolun özellikleri nelerdir? İşte Ankara Niğde otoyolu hakkında merak edilenler...

Yerli ve milli olarak geliştirilen merkezi kontrol yazılımı, aynı zamanda olay algılama yazılımı ile toplanan bilgiler yapay zeka teknolojisi ile birleşti. Ankara Niğde arası mesafeyi 4 saat 14 dakikadan 2 saat 22 dakikaya düşüren ve Edirne ’den Şanlıurfa ’ya kadar kesintisiz hizmet sunacak. Ankara-Niğde Otoyolu'nun açılışına saatler kaldı. Peki, Ankara Niğde otoyolu ne zaman açılacak? Akıllı otoyol nedir? Ankara Niğde akıllı otoyolun özellikleri nelerdir? İşte Ankara Niğde otoyolu hakkında merak edilenler...

ANKARA NİĞDE OTOYOLU NE ZAMAN AÇILACAK?

Uluslararası Avrupa TEM olarak adlandırılan otoyol projesinin son halkası olan Ankara - Niğde otoyolunun açılışının 4 Eylül’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak.

ANKARA NİĞDE OTOYOLU (AKILLI OTOYOL) ÖZELLİKLERİ

Ankara-Niğde Otoyolu, Türkiye’nin en akıllı yolu olma özelliğini taşıyor.

Ankara - Niğde arası mesafeyi 4 saat 14 dakikadan 2 saat 22 dakikaya düşürecek otoyol, Türkiye ekonomisine her yıl 1 milyar 628 milyon lira katkı sağlayacak. Ayrıca yakıttan da tasarruf sağlanmasına yardımcı olacak otoyol ile her yıl yakıttan 127 milyon litre tasarruf edilmiş olacak.

Yerli ve milli imkanlarla üretilen Olay Algılama Sistemi’nin otoyol üzerinde bulunan kameralara entegre edilmesiyle, otoyolda oluşan tehlikeli kaza, ve trafik gibi durumlara göre gerek operatörler gerek sürücülere uyarılar yapılacak.

Otoyolu akıllı yapan yerli ve milli olarak geliştirilen merkezi kontrol yazılımı, aynı zamanda olay algılama yazılımı ile entegre çalışarak sistemdeki tüm bilgileri toplayacak ve toplanan bilgiler yapay zeka ve makine öğrenimi sistemleri ile derlenecek. Bu kapsamda sistem, otoyolda oluşan tehlikeli, kaza ve trafik gibi durumlara göre gerek operatörleri gerekse sürücüleri uyaracak şekilde tasarlandı.

Kurulan bu sistem kapsamında, otoyola 3 omurga halinde 1,3 milyon metrelik fiber optik kablo altyapısı, otoyol boyunca 500 adet trafik sensörü, 9 adet meteorolojik ölçüm istasyonu, 208 adet olay algılama kamerası, 335 adet akıllı ulaşım saha yönetim ünitesi ve 687 adet dijital ortam sunucusu kurulumu yapıldı.

Otoyolun toplamda 276 kilometre olduğunu ve otoyol güzergahında 208 adet kamera bulunuyor.

Olay algılama sitemi sayesinde; otoyol güzergahında bulunan 208 adet kameralarına komutlar gönderiliyor. Bu komutlar sayesinde otoyolda bir taşıt durduğunda, bir yaya yürümeye başladığında, başıboş bir hayvan otoyola girdiğinde, bir taşıt geri geri manevra yaptığında olay algılama sistemi bunu tespit edip ekranlara atıyor. Bu görüntüler sayesinde operatörler operasyon başlatıyor. Operasyon kapsamında, duruma ve olaya göre aksiyon alınarak, karayolları, trafik polisi, jandarma sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri olay yerine yönlendiriliyor. Bu koordinasyonun tamamı Ana Kumanda Merkezinden yapılıyor.

Otoyoldaki akıllı sistemlerin merkez ile bağlantısının 1.3 milyon metre uzunluğunda fiber optik kablo döşendi.

Otoyoldaki akıllı sistemlerin merkez ile bağlantısının 1.3 milyon metre uzunluğunda fiber optik kablo döşendi

7 gün 24 saat kesintisiz hizmet vermek amacıyla bütün gişelerde, Ana Kontrol Merkezinde, bağlantı yollarının tamamında, aydınlatma sistemlerinin tamamında enerji kesintisini engellemek amaçlı olarak jeneratör bulunuyor.