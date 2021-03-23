Ankara Mutabakatı nedir? Ankara Mutabakatı için harekete geçildi!

AK Parti (Adalet ve Kalkınma Partisi), İstanbul Sözleşmesi'nin feshinden sonra Ankara Mutabakatı'nı hazırlamaya karar verdi. Söz konutu mutabakat metninde ailevi değerlerin ön planda olacağı ifade edilirken, Ankara Mutabakatı hakkında yapılan araştırmalar da arttı. Ankara Mutabakatı nedir, Ankara Mutabakatı maddeleri nelerdir, belli oldu mu?

Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen karar üzerine İstanbul Sözleşmesi’ni feshetti. İstanbul Sözleşmesi’nin iptal edilmesi başta muhalefet partileri olmak üzere birçok kadın ve farklı kesimlerden tepkiyle karşılandı. AK Parti (Adalet ve Kalkınma Partisi) ise İstanbul Sözleşmesi’nin yerine farklı bir mutabakat hazırlamak üzere harekete geçti. Ankara Mutabakatı nedir, Ankara Mutabakatı maddeleri nelerdir, belli oldu mu?

Ankara Mutabakatı nedir?

AK Parti (Adalet ve Kalkınma Partisi) kurmayları, Erdoğan’ın talimatı üzerine Ankara Mutabakatı’nı hazırlayacak. Söz konutu mutabakat metninde ailevi değerlerin ön planda tutulacağı ifade edildi. Ahlaki ve manevi değerlerin esas alınacağı mutabakat metninde Türkiye’de yaşayan bütün kesimlerin hak ve hukukun güvence altına alınacağı bildirildi.

Herkesin fikirleri alınacak

Ankara Mutabakatı’nın metnini hazırlayacak olan AK Parti (Adalet ve Kalkınma Partisi), bu aşamada herkesin fikirlerini alacak. Her türlü şiddet ile mücadele edilmesi için hazırlanacak olan mutabakat ile Türkiye, tüm dünyaya örnek teşkil edecek. Ankara Mutabakatı adımı henüz atıldığından maddelerin içeriği ile ilgili netleşen bir durum yok.