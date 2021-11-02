02 Kasım 2021 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.536 0.00 EURO 11,0950 0.19
USD 9,5560 0.20 ALTIN 551,200 0.25
CANLI BORSA
TÜMÜ

Ankara merkezli 40 ilde dev operasyon!

02 Kasım 2021 Salı - 8:59 | Son Güncelleme : 02 11 2021 - 8:59

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem imam yapılanmasına yönelik soruşturmasında 40 ilde 100 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.


Ayrıntılar geliyor...

ETİKETLER

ankara fetö operasyon mahrem imam
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.