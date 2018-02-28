01 Mart 2018 Perşembe
İSTANBUL 
6°C / -1°C
GALERİ VİDEO
BIST 118.951 0.10 EURO 4,6410 0.05
USD 3,8030 0.05 ALTIN 161,060 -0.41
CANLI BORSA
TÜMÜ

Ankara merkezli 4 ilde silahlı örgüt üyesi 20 kişiye gözaltı

İHA |  28 Şubat 2018 Çarşamba - 16:23 | Son Güncelleme : 28 02 2018 - 16:23

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, silahlı örgüt üyesi 20 kişi hakkında Ankara merkezli 4 ilde gözaltı kararı verildiğini bildirdi.


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, “Cumhuriyet Başsavcılığımızca bugün 20 şüpheli hakkında silahlı örgüt üyesi olmak, kasten yaralama, nitelikli yağma ve silah ticareti yapmak suçlarından dolayı gözaltı kararı verilmiştir. Örgüt lideri Kemal Bağcı ile birlikte 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış olup, 3 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar halen devam etmektedir. Operasyon Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana illerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilmiştir” denildi.
 

ETİKETLER

©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.