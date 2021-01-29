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Ankara merkezli 25 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

29 Ocak 2021 Cuma - 9:20 | Son Güncelleme : 29 01 2021 - 10:32

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün Jandarma Genel Komutanlığındaki ‘mahrem hizmetler’ yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen ve geçici olarak görevden uzaklaştırılmış/ihraç edilmiş 1 yarbay, 1 binbaşı, 4 yüzbaşı, 17 üsteğmen, 2 teğmen, 17 astsubay, 22 askeri öğrenci ile 2 ‘mahrem imam’ olmak üzere toplam 66 şüpheli hakkında Ankara merkezli 25 ilde gözaltı kararı verdi.


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki "mahrem hizmetler" yapılanmasında yer alan 66 kişi için gözaltı kararı verdi.
 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki 'mahrem hizmetler' yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen ve geçici olarak görevden uzaklaştırılmış/ihraç edilmiş 1 yarbay, 1 binbaşı, 4 yüzbaşı, 17 üsteğmen, 2 teğmen, 17 astsubay, 22 askeri öğrenci ile 2 'mahrem imam' olmak üzere toplam 66 şüpheli hakkında Ankara merkezli 25 ilde gözaltı kararı verdi.

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