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Ankara merkezli 25 ilde dev operasyon!

09 Kasım 2021 Salı - 8:44 | Son Güncelleme : 09 11 2021 - 8:44

2013 yılı Komiser Yardımcılığı Geçiş Sınavı soruşturması kapsamında, Ankara merkezli 25 ilde 56 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.


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