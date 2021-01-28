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Ankara korkunç kaza! Sürücü hayatını kaybetti

İHA |  28 Ocak 2021 Perşembe - 1:28 | Son Güncelleme : 28 01 2021 - 1:28

Ankara’da otomobili arıza yapan sürücüye aynı istikamette ilerleyen minibüs çarptı. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.


Kaza, akşam saatlerinde Ankara Çevre Yolunda meydana geldi. Serdar Arslan, Kuzey Çevre Yolu Pursaklar varyantına 500 metre kala 06 CDH 461 plakalı otomobilinin arıza yapması üzerine tamirci çağırdı. Tamirci otomobilin arızasını giderirken aynı istikamette ilerleyen ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 BDL 931 plakalı minibüs, Serdar Arslan’a ve yol kenarında park halindeki 2 otomobile çarptı. Çapmanın etkisiyle ağır yaralanan Arslan, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Arslan, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

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Ankara otomobil minibüs
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