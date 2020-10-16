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Ankara Keçiören'de sağlık çalışanlarına saldırı olayında flaş gelişme

16 Ekim 2020 Cuma - 18:22 | Son Güncelleme : 16 10 2020 - 18:42

Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 21 Eylül 2020'de olay çıkaran 5 kişiye 8 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.


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Ankara Keçiören Hastane
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