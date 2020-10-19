Ankara Kalkınma Ajansı personel alıyor! Başvurular nasıl yapılır?

Ankara Kalkınma Ajansında istihdam edilmek üzere personel alımı gerçekleştirilecek. Peki, Ankara Kalkınma Ajansı personel alımı başvuruları nasıl yapılır? İşte Ankara Kalkınma Ajansı personel alımı başvuru şartları...

Ankara Kalkınma Ajansı personel alımı ilanı yayımlandı. Resmi Gazete 'te yayımlanan ilana göre, başvuru yapacak adayların Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojisi Bölümü, Bilgisayar Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgi Teknolojileri bölümlerinden mezun olmaları gerekiyor. Peki, Ankara Kalkınma Ajansı personel alımı başvuruları nasıl yapılır? İşte Ankara Kalkınma Ajansı personel alımı başvuru şartları...

Ankara Kalkınma Ajansında istihdam edilmek üzere 4 personel alımı gerçekleştirilecek. Ajansın personel alımına ilişkin sınav ilanı, Resmi Gazete 'de yayımlandı. Buna göre, ajansa 2'si uzman ve 2'si destek personeli olmak üzere 4 personel alınacak.

ANKARA KALKINMA AJANSI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

İlan için başvurular, 9-20 Kasım'da alınacak. Adaylar başvurularını "ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr" internet adresinden gerçekleştirilebilecek.

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar 4 Aralık'ta ilan edilecek. Sınav tarihi ve yeri daha sonra Ankara Kalkınma Ajansının internet sitesinden (www.ankaraka.org.tr) duyurulacak.

ANKARA KALKINMA AJANSI BAŞVURU ŞARTLARI

Uzman Personel alımı için adaylarda aranan şartlar şu şekilde ifade edildi;

"Aşağıdaki özellikler uzman personel için tercih sebebi olacaktır:

a. Java teknolojileri konusunda (JEE, J2SE, EJB 3.x, vb.) en az 5 yıl deneyim sahibi olduğunu belgelemek,

b. JSP, JSF, Primefaces ve Servlet konularında bilgili ve deneyimli olmak,

c. Web servis geliştirme (SOAP, REST, JAX-WS, AXIS, CXF, vb.) konularında deneyimli olmak,

d. Veritabanı ve veri modelleme bilgisine sahip (Oracle Database ve PL/SQL),

e. Temel ilişkisel veri tabanı işlemleri, sorgulama, SQL ve PL/SQL konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f. Hibernate konusunda bilgili ve deneyimli olmak,

g. Sürekli entegrasyon araçları, proje takibi ve planlama yazılımları (Jira, Trello, TFS, vb.) ile yazılım geliştirme veya test deneyimine sahip olmak,

h. Kaynak(Source) kontrol araçlarını(SVN, CVS, GIT vb.) kullanmış olmak,

i. Tercihen Angular, ReactJS, VueJs gibi Javascript kütüphanelerinin en az birinde bilgili ve deneyimli olmak,

j. Tercihen Nesne yönelimli programlama ve tasarım desenleri (Design Patterns) konusuna hakim olmak,

k. Tercihen SOA teknolojileri ile geliştirilmiş projede çalışmış olmak,

l. Tercihen Muhasebe veya Proje Yönetim Süreci yazılımlarında görev almış olmak,

m. Tercihen Çevik yöntemler kullanılan projelerde çalışmış olmak,

n. Tercihen Atlassian ürünlerinde (Jira, Bitbucket, Bamboo, Confluence) bilgi sahibi olmak."

Destek Personel için aranan şartlar;

Aşağıda sayılan şartların bir veya birkaçının belgelenmesi tercih sebebidir:

a. 35 yaşını doldurmamış olmak,

b. En az B sınıfı sürücü ehliyetine sahip olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek,

c. Bankacılık, mali kontrol, insan kaynakları yönetimi, bilgi ve belge yönetimi, muhasebe ve finansal raporlama alanlarından birinde asgari 5 (beş) yıl iş tecrübesi sahibi olup bunu belgelendirmek"