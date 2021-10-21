21 Ekim 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.433 0.04 EURO 10,8070 0.52
USD 9,2680 0.61 ALTIN 530,670 0.55
CANLI BORSA
TÜMÜ

Ankara-İstanbul YHT hattında hafta sonları ilave sefer düzenlenecek

AA |  21 Ekim 2021 Perşembe - 10:49 | Son Güncelleme : 21 10 2021 - 10:49

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen yüksek hızlı trenlere (YHT) artan talebi karşılamak amacıyla Ankara-İstanbul arasında cuma, cumartesi ve pazar günleri karşılıklı birer ilave sefer düzenlenecek. Böylece 822 ilave koltuk kapasitesi sağlanmış olacak.


TCDD Taşımacılık AŞ'den aldığı bilgiye göre, Genel  Müdürlük tarafından cuma, cumartesi ve pazar günleri, artan yolcu talebi  doğrultusunda ilave YHT'ler işletilecek.
 
Açılışından bu yana 59 milyon yolcunun kullandığı YHT'lerde günlük  ortalama 10 bin yolcu taşınırken, bunun yarıdan fazlası Ankara-İstanbul arasında  seyahat ediyor.
 
Ankara-İstanbul, Ankara-Konya, Ankara-Eskişehir ve İstanbul-Konya  arasında günlük toplam 40 sefer yapılıyor ve özellikle hafta sonlarında seyahat  talepleri düzenli artıyor.
 
Artan talepler doğrultusunda ilki 22 Ekim Cuma günü başlamak üzere  cuma, cumartesi ve pazar günleri Ankara-İstanbul-Ankara arasında ilave YHT seferi  konulacak. Söz konusu seferlerle günlük 822 ilave koltuk kapasitesi sağlanacak.
 
İlave seferlerde trenler, Ankara'dan saat 09.35'te kalkıp  İstanbul/Söğütlüçeşme'ye saat 14.15'te varacak, İstanbul/Söğütlüçeşme'den saat  15.25'te kalkıp, Ankara'ya saat 20.24'te ulaşacak.
 
Öte yandan 28 Ekim'de, Cumhuriyet Bayramı arifesi dolayısıyla  Ankara-İstanbul arasında aynı saatlerde hareket edecek ilave YHT'ler  işletilecek.
 

ETİKETLER

yht ankara istanbul sefer
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.