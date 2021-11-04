Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi en az lise mezunu 73 sözleşmeli personel alacak!

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi personel alımı ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı. İlana göre, büro personeli, temizlik personeli, mimar, mühendis, teknikerve teknik hizmet personeli alınacak. Peki, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi sözleşmeli personel alımı şartları ve ilanın detayları…

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, 73 sözleşmeli personel alacak. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu sözleşmeli personel istihdam edilecek. Başvurular 17 Kasım’da sona erecek. Peki, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi sözleşmeli personel alımı şartları ve ilanın detayları…

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular 17 Kasım 2021 tarihine kadar, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı’na şahsen yapmaları gerekiyor. Adaylar yalnızca bir kadro pozisyonuna başvurabilecekler. Büro Personeli, Tekniker, Teknisyen ve Destek personeli pozisyonlarına ilgili KPSS puan türünden en az 55 puana sahip adaylar başvurabilecekler. Mühendis ve Mimar pozisyonlarına ilgili KPSS puan türünden en az 70 puana sahip adaylar başvurabilecek. İlgili kadro pozisyonu için teslim edilecek sertifikaların, ilan gününden önceki bir tarihte alınmış olması gerekiyor.

MÜRACAAT İÇİN İSTENEN BELGELER

1) KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi

2) Başvuru Formu (Üniversitemiz internet sayfasından temin edilecektir. https://hacibayram.edu.tr/personel/idari-personele-iliskin-matbu-formlar)

3) Diploma Örneği

4) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5) Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için)

6) Tecrübe belgesi (SGK hizmet dökümü ve hizmetin geçtiği yerden alınacak onaylı belge)

7) İstenen unvana ait sertifika belgesi

8) Adli Sicil Kaydı (e-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir)

9) Sistem Programcısı, Çözümleyici ve Programcı pozisyonlarına başvuracak adaylar için istenilen programlama diline ilişkin belgeler ile dil yeterlilik belgesi (İngilizce dilinden en az (D) düzeyinde)

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