Ankara Güdül TOKİ kura sonuçları – Ankara TOKİ Güdül kura çekilişi canlı izle ve 2+1 140 – 3+1 60 TOKİ Ankara kura sonuçları 2020 sorgulama

TOKİ Ankara Güdül kura çekilişi ve sonuçları merak ediliyor. Ankara Güdül 2. Etap 200/100000 Konut Talep Örgütlenme Projesi başvurusu onaylanan Ankara Güdüllüler, TOKİ Ankara Güdül kura sonuçlarını araştırıyor. 2+1 140- 3+1 60 konutun hak sahibinin belirleneceği Güdül TOKİ kura sonuçları, saat 10.00’da noter huzurunda yapılacak çekilişin ardından belli olacak. TOKİ Ankara Güdül kura çekimi, TOKİ’nin sosyal medya hesapları üzerinden canlı izlenebilecek. Ankara TOKİ Güdül kura sonuçları isim listesi 2020 nereden kontrol edilir? İşte Anakara Güdül TOKİ kura sonuçları…

Ankara Güdül TOKİ kura sonuçları isim listesi hakkındaki araştırmalar devam ediyor. TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, başvurusu onaylanan Ankaralılar, TOKİ Ankara Güdül çekiliş sonuçlarını sorgulanıyor. 2+1 140, 3+1 60 toplam 200 kişinin konut sahibi olacağı Güdül TOKİ kura sonuçları saat 10.00’da çekilmeye başlandı. İşte TOKİ Ankara Güdül kura çekimi ve sonuçları…

ANKARA TOKİ GÜDÜL KURA ÇEKİLİŞİ

TOKİ Ankara kura çekilişi TOKİ’nin Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanıyor. Çekiliş saatinin tamamlanmasının ardından kura sonuçları E-Devlet sistemi üzerinden ve TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenilecek.

ANKARA GÜDÜL TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEME

ANKARA GÜDÜL TOKİ KURA SONUÇLARI

TOKİ Ankara Güdül 2020 kura sonuçları isim listesi, aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.

GÜDÜL TOKİ KURA SONUÇLARI 2020 LİSTESİ