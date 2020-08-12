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Ankara Emniyet Müdürlüğünde görev değişikliği

AA |  12 Ağustos 2020 Çarşamba - 22:33 | Son Güncelleme : 12 08 2020 - 22:33

Ankara Emniyet Müdürlüğünde il içi atamalar belli oldu.


Bu kapsamda 10 il emniyet müdür yardımcısı, 13 şube müdürü ve  14 ilçe  emniyet müdürünün görev yeri değiştirildi.
 
Buna göre; Güvenlik ve Foto Film Şube müdürlüklerinden sorumlu İl  Emniyet Müdür Yardımcılığına Mukadder Kardiyen, Koruma ve Esenboğa  Havalimanı'ndan sorumlu Emniyet Müdür Yardımcılığına Metin Bıyık, Sincan ve  Etimesgut ve Kahramankazan ilçelerinden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcılığına  Erkut Er, Trafik Tescilden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcılığına Şerafettin  Demir, Bölge Trafik Şube Müdürlüğünden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcılığına  Metin Demirci, Ulaştırma Şube Müdürlüğünden Sorumlu İl Emniyet Müdür  Yardımcılığına Yılmaz Çıtır, Özel Güvenlik Şube Müdürlüğünden Sorumlu İl Emniyet  Müdür Yardımcılığına Nusret Ertop, TDP Şube Müdürlüğü ve Strateji Geliştirme Şube  Müdürlüğünden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcılığına Bülent Demiraslan, Medya ve  Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğünden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcılığına  Teoman Kuru ve Genel Denetleme ve Disiplin Şube Müdürlüğünden Sorumlu İl Emniyet  Müdür Yardımcılığına ise Mustafa Öztürk getirildi.
 
13 şube müdürü değişti
 
Personel Şube Müdürlüğü'ne Uğur Kayran, Siber Suçlarla Mücadele Şube  Müdürlüğü'ne Serkan Kılıç, Koruma Şube Müdürlüğü'ne Aslıhan Özcan, Özel Güvenlik  Şube Müdürlüğü'ne Mümin Topaktaş, Çocuk Şube Müdürlüğü'ne Ali Çolak, Ulaştırma  Şube Müdürlüğü'ne Abdülmuttalip Aslan, Trafik Tescil Şube Müdürlüğü'ne Emin  Öğütcü, Foto Film Şube Müdürlüğüne Yakup Zor, Strateji Geliştirme Şube ve TDP  Şube Müdürlüğü'ne Tevfik Bülent Ünsal, Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğü'ne  Bülent Demirci, Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğü'ne Ekrem Gönül, Genel  Denetleme ve Disiplin Şube Müdürlüğü'ne İsmail Fatih Düzgün, Bomba İmha ve  İnceleme Şube Müdürlüğü'ne ise vekaleten Ahmet Haktanır atandı.
 
İlçe emniyet müdürlüklerindeki değişiklik
 
Çankaya Emniyet Müdürlüğüne Zafer Kalkan, Altındağ Emniyet Müdürlüğüne  Hakan Kılıçoğlu, Mamak Emniyet Müdürlüğüne Cemil Karakaya getirilirken, 11 dış  ilçe emniyet müdürlüğüne de yeni atamalar yapıldı.
 
Ayrıca, şube müdür yardımcılıkları ve ilçe emniyet müdür  yardımcılıklarına çeşitli rütbelerden 22 personelin ataması gerçekleştirildi.
 

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