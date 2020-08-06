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Ankara'dan TSK'ya ait yardım uçağı Beyrut'a ulaştı

AA |  06 Ağustos 2020 Perşembe - 1:46 | Son Güncelleme : 06 08 2020 - 1:46

Türkiye'den Lübnan’a yardım malzemeleri ve personel ulaştıracak Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçağın Beyrut'a indiği bildirildi.


Milli Savunma Bakanlığı resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada,  "Tıbbi yardım malzemeleri, ekipmanlar ve arama-kurtarma personeli ile Ankara’dan  havalanan TSK’ya ait uçağımız patlamanın yaşandığı Lübnan’ın başkenti Beyrut’a  ulaştı." ifadeleri kullanıldı.
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye, Beyrut'ta  meydana gelen patlama sonrası bölgeye tıbbi ve insani malzemeler ile  arama-kurtarma personeli gönderdi.
 
Sağlık Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve  Kızılay tarafından hazırlanan malzemeler, Etimesgut Askeri Havaalanı'nda A 400M  tipi askeri kargo uçağına yüklendi.
 
Bölgeye, Sağlık Bakanlığınca 21 UMKE personeli, iki acil müdahale  ünitesi, 3 personel barınma çadırı, ilaç ve tıbbi malzeme, AFAD tarafından 10  personel, ekipman, bir kurtarma aracı ve Türk Kızılayına ait 3 personel, arama  kurtarma ekibi, sağlık ve insani yardım malzemesi gönderiliyor.
 
 Öte yandan, kargo uçağı havalanmadan önce Etimesgut Askeri  Havaalanı'nda basın mensuplarına açıklama yapan AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu,  Beyrut'ta gerçekleşen patlama sonrası istenilen desteğin gönderilmesi için  hazırlık yaptıklarını söyledi.
 
Güllüoğlu, patlama sonrası bölgede ciddi bir travma olduğunu ve travma  tedavisi konusunda uzman cerrahi ekipler dahil olmak üzere, ortopedi, genel  cerrahi, acil tıp uzmanları ve yardımcı sağlık personellerinden oluşan 20 kişilik  UMKE ekibinin bölgeye gideceğini kaydetti.
 
  
 
 
 
 

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Lübnan Türk Silahlı Kuvvetleri yardım
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