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Ankara'dan sonra İzmir... Flaş koronavirüs kararları!

AA |  09 Mart 2021 Salı - 19:48 | Son Güncelleme : 09 03 2021 - 21:46

Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, bazı iş yerleri, sosyal ve kültürel aktivite merkezleri ile kütüphane, spor salonları ve spor merkezlerine girişlerde HES kodu zorunluluğu getirildi. İzmir'den de yeni koronavirüs kararı geldi.


Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, Vali Vasip Şahin başkanlığında  olağanüstü toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca Kovid-19 salgınıyla mücadeleye  yönelik yeni tedbirler alındığı belirtildi.
 
Buna göre, salgınla mücadele sürecinde alınan tüm tedbirlerde göz  önünde tutulan üretim, imalat ve tedarik zincirlerinin aksamaması ilkesi  açısından önem arz eden ulaşım faaliyetlerinde etkinliğin sağlanması ve seyahat  edenlerin mağduriyet yaşamaması amacıyla İçişleri Bakanlığının 8 Mart'taki  genelgesi doğrultusunda; yolcu taşımacılığı faaliyeti gerçekleştirmek üzere  Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca düzenlenen B1, B2, D1, D2 ve D4 yetki belgesi  olan toplu taşıma araçları HES kodu sorgulanması zorunluluğu olmak üzere,  tedbirlere uymak kaydıyla ruhsatlarında belirtilen yolcu kapasitesi oranında  yolcu kabul edilebilecek.
 
İl genelindeki terminal ve gar binalarında bulunan yeme-içme yerleri  (lokanta, restoran, kafeterya, pastane vb.) belirtilen tedbirlere uymak kaydıyla,  daha önce getirilen açılış ve kapanış saatlerine bağlı olmaksızın iş yeri açma ve  çalışma ruhsatlarında belirtilen çalışma saatlerine uygun şekilde faaliyet  gösterebilecek.
 
Daha önce İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlar  doğrultusunda, şehirlerarası toplu ulaşım araçlarıyla yapılacak seyahatlerde  bilet satış işlemleri sırasında, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan  araçlara yolcu alınması esnasında, tüm konaklama tesisleri ve alışveriş  merkezlerine girişler ile yeme-içme yerleri, halı saha tesisleri, yüzme havuzu ve  benzeri tesisler ile kamu kurum ve kuruluşlarına girişlerde getirilen HES kodu  kontrollerinin yapılması zorunluluğu devam edecek.
 
Alınan yeni tedbirler kapsamında, il genelindeki tüm berber, kuaför,  güzellik salonu, güzellik merkezleri, dernek lokali, nikah salonu, düğün salonu,  hamam, sauna, kaplıca, kahvehane, kıraathane, internet kafe, internet salonu,  elektronik oyun yerleri, bilardo salonu, lunapark, tematik parklar, tiyatro ve  benzeri kültürel aktivite yerleri, kütüphane, spor salonları ve spor  merkezlerinin girişlerinde de HES kodu kontrollerinin yapılması zorunluluğu  getirildi.
 
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İZMİR
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "yüksek riskli" grupta yer alan İzmir'de, yolcu taşımacılığı yapan araçlar ile terminal ve garlardaki yeme-içme yerlerine ilişkin yeni kararlar alındı.

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun, Vali Yavuz Selim Köşger başkanlığında toplandığı belirtildi.

Açıklamada, salgınla mücadele kapsamında, toplum sağlığını korumak, salgının yayılım hızını kontrol altında tutmak ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin etmek ve fiziki mesafeyi korumak amacıyla pek çok tedbir kararın alınarak uygulamaya geçirildiği aktarıldı.

Kontrollü normalleşme dönemine geçildiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu doğrultuda salgınla mücadele sürecinde alınan tedbirlerde göz önünde tutulan üretim, imalat ve tedarik zincirlerinin aksamaması ilkesi açısından önem arz eden ulaşım faaliyetlerinde etkinliğin sağlanması ve seyahat edenlerin mağduriyet yaşamaması amacıyla gönderilen İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 4113 sayılı genelgesi gereğince yolcu taşımacılığı faaliyeti gerçekleştirmek üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca düzenlenen B1, B2, D1, D2 ve D4 yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı olan taşıtlarda, başta HES kodu sorgulanması zorunluluğu olmak üzere Sağlık Bakanlığı Kovid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen tedbirlere uymak kaydıyla ruhsatlarında belirtilen yolcu kapasitesi oranında yolcu kabul edilebilmesi kararlaştırıldı.

Ayrıca, yüksek risk grubunda bulunan ilimizde terminal ve gar binalarında bulunan yeme-içme yerlerinin, Sağlık Bakanlığı Kovid-19 Salgın Yönetimi Çalışma Rehberinde yer alan tedbirlere uymak kaydıyla İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün genelgeleriyle getirilen açılış kapanış saatlerine bağlı olmaksızın iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarında belirtilen çalışma saatlerine uygun şekilde faaliyet göstermeleri karara bağlandı."  

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