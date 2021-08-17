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Ankara’daki okul servis ücretlerinde flaş gelişme

AA  |  17 Ağustos 2021 Salı - 12:36 | Son Güncelleme : 17 08 2021 - 12:36

Ankara’daki okul servisi fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! 2021-2022 eğitim öğretim yılında geçerli olacak okul servis ücretleri belirlendi.


Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Tunçay  Elmadağlı, yazılı açıklamasında, 2021-2022 eğitim öğretim yılı okul servis  fiyatları azami hadlerini gösterir ücret tarifesinin, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar  Odaları Birliği (ANKESOB) tarafından onaylanarak yürürlüğe girdiğini bildirdi. 
 
Yükselen maliyetler nedeniyle fiyatlarda yüzde 15'lik artışa gitmek  zorunda kaldıklarını ifade eden Elmadağlı, personel servis fiyatlarında ise  değişiklik yapılmadığını kaydetti. 
 
Servis ücretleri yıllık 0-3 kilometre için 2 bin 610 lira, 3-6  kilometre için 2 bin 880 lira, 6-10 kilometre için 3 bin 330 lira, 10-15  kilometre için 3 bin 870 lira olacak. 15 kilometreyi aşan her kilometre için  yıllık ilave 75 lira alınacak. 
 
Ücretler gidiş ve dönüşü kapsıyor. Okul öncesi, ilk ve ortaokullarda  rehber personel giderlerine katkı olarak araçta taşınan her öğrenci için aylık  azami 100 lira tarifeye ek ücret talep edilecek.

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