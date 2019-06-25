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Ankara'da yasa dışı bahis operasyonu

AA |  25 Haziran 2019 Salı - 13:15 | Son Güncelleme : 25 06 2019 - 13:15

İnternet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları belirlenen suç örgütüne yönelik 10 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 8 zanlıdan 5'i yakalandı. Şüphelilerin, kurdukları internet siteleri üzerinden bahis oynatarak, yaklaşık 5 milyon lira kazanç sağladıkları, elde edilen parayı aylık olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giderek buradaki kumarhaneler üzerinden akladıkları belirlendi


İnternet üzerinden asa dışı bahis oynattıkları, buradan  elde ettikleri 5 milyon lirayı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine (KKTC) giderek  kumarhaneler üzerinden akladıkları belirlenen suç örgütüne yönelik 10 adrese eş  zamanlı düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 8 zanlıdan 5'i  yakalandı. 
 
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş  Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kurdukları internet siteleri  üzerinden yasa dışı bahis oynatarak, haksız gelir elde ettikleri belirlenen suç  örgütünü takibe aldı.
 
Zanlılara ait 9 ikamet ve 1 iş yerine eş zamanlı düzenlenen  operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 8 zanlıdan H.M.T, H.K, V.Y. ve  Ö.D. ikametlerinde, kaçmaya çalışan C.A. ise sinyal takibi neticesinde gözaltına  alındı. Diğer 3 şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
 
Bahis paralarını KKTC'de aklamışlar
 
Şüphelilerin kurdukları internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis  oynattıkları, bu siteye tanıdık referansları aracılığı ile üye yaptıkları  kişilere elden aldıkları para karşılığı üyelik verdikleri belirlendi.
 
Soruşturma kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığı ve Bankacılık Düzenleme  ve Denetleme Kurulu ile irtibat kuran polis ekipleri, zanlıların bu yolla  edindikleri yaklaşık 5 milyon liralık haksız kazancı, aylık olarak Kuzey Kıbrıs  Türk Cumhuriyeti'ne giderek buradaki kumarhaneler üzerinden akladıklarını tespit  etti.
 
Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü  öğrenildi.

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