08 Ocak 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.539 1.13 EURO 9,0120 -0.12
USD 7,3390 -0.12 ALTIN 445,330 -1.48
CANLI BORSA
TÜMÜ

Ankara’da yakalanan FETÖ firarisi 2 emniyet müdürü tutuklandı

DHA |  08 Ocak 2021 Cuma - 16:36 | Son Güncelleme : 08 01 2021 - 16:36

Ankara'da, saklandıkları örgüt evinde yakalanan FETÖ firarileri eski 1'nci sınıf Emniyet Müdürleri Ali Dikici ve İbrahim Erbaba tutuklandı.


Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan eski 1'nci sınıf Emniyet Müdürleri Ali Dikici ve İbrahim Erbaba'yı, önceki gün saklandıkları örgüt evinde yakaladı.
 
Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki şüpheli, bugün Ankara Adliyesi’ne sevk edildi. Soruşturma savcısına ifade veren Dikici ve Erbaba, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Dikici ve Erbaba, tutuklanarak cezaevine gönderildi. 
 
edd92ba23f7d4adb85f7fd6677965350.jpg (600×323)
 
c5cae72954e5b3fcddca6c855d1115ae.jpg (600×323)

ETİKETLER

Ankara FETÖ emniyet müdürü
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.