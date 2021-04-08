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Ankara'da vahşet! Poşetler içinde çok sayıda ölü köpek bulundu

AA |  08 Nisan 2021 Perşembe - 20:01 | Son Güncelleme : 08 04 2021 - 20:01

Ankara'da, boş arazide poşetler içinde çok sayıda ölü köpek bulundu.


İmrahor Mahallesi yakınlarında sokak hayvanlarını besleyen Sokakta  Kalanlar Derneği Başkanı Faruk Açık, boş araziye poşetler içerisine koyularak  bırakılmış köpek ölülerine rastladı.
 
Açık'ın durumu iletmesinin ardından yetkililer ve bazı hayvanseverler  de buraya gitti.
 
AA muhabirine açıklamada bulunan Açık, olay yerinden geçtiği sırada,  saat 18.00 civarında çöp poşetlerinin içerisinde ölü köpekleri gördüğünü ifade  etti.
 
Dere yatağına atılmış poşetlerde yavru köpek ölülerinin de bulunduğunu  bildiren Açık, köpeklerin ölülerinin çürümeye yüz tuttuğunu söyledi.
 
Açık, "Onlarca çöp poşeti içerisinde, onlarca ölü köpek var." diye  konuştu.
 
Ola yerinin Mamak ile Çankaya ilçelerinin sınırlarında bulunduğunu  belirten Açık, köpeklerin ölümüne neden olanların bulunmasını istediklerini dile  getirdi.
 
Açık, durumu belediye yetkilileri, emniyet bünyesinde kurulan Hayvan  Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri ve hayvanseverlerin derneklerine ilettiğini  kaydetti.
 
  
 

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Ankara köpek boş arazi
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