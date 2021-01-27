Ankara'da terör operasyonu! 3 emekli tuğgeneral hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, terör örgütü FETÖ/PDY'nin 'mahrem hizmetler' yapılanması ile irtibatları tespit edilen 3'ü emekli tuğgeneral, 1'i 'mahrem imam' olmak üzere 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre; Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) bildirimi üzerine yapılan çalışma sonucu, 3'ü emekli tuğgeneral, 1'i 'mahrem imam' olmak üzere toplam 4 şüphelinin FETÖ/PDY'nin 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanması ile iltisakı ve irtibatı olduğu belirlendi.