Ankara'da tartıştığı kadını öldürüp, intihar etti!

Olay, akşam saatlerinde Mamak ilçesi Şahap Gürler Mahallesinde meydana geldi. Evli ve 3 çocuk babası Muzaffer E. ile evli ve 2 çocuk annesi olan Rasime G., sokak üzerinde karşılaştı. Sevgili oldukları iddia edilen Muzaffer E. ile Rasime G. arasında iddiaya göre kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Muzaffer E., tartışma sırasında yanındaki pompalı tüfeği çıkarıp, Rasime G.ye ateş etti. Kadın, kanlar içinde yere yığılırken, E. de birkaç adım attıktan sonra aynı tüfeği göğsüne doğrultarak ateşledi. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, E. ve G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Gelen polis ekipleri, olay yerinin çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı ve inceleme yaptı. Bu sırada ölüm haberini alan E. ve G.'nin yakınları geldi. Muzaffer E.'nin iki kızı, babalarının cansız bedenin görünce sinir krizi geçirdi. Gözyaşlarına boğulan iki kardeş ve diğer yakınlarını polisler ve sağlık görevlileri sakinleştirmeye çalıştı. E. ve G.'nin cesetleri, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.