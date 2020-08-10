Ankara'da taksilerde yeni uygulama! Bir ilk...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce pandemi döneminde halkın ve taksicilerin sağlığının korunması amacıyla taksilere şeffaf panel uygulaması başlatıldı. Şu ana kadar 500 yakın başvuru yapıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentte halkın yoğun olarak kullandığı toplu taşıma araçlarında hijyen önlemlerini artırarak, taksiler için bir yenisini daha ekledi.

Bu kapsamda, hem taksi sürücüleri hem de vatandaşın virüsten korunması amacıyla taksilerde şeffaf panel uygulaması başlatıldı.

Bu hizmetten yararlanmak isteyen taksiciler, 'https://forms.ankara.bel.tr/taksi-covid' adresi üzerinden form dolduracak. Sürücü ile müşteri arasında doğrudan teması önleyecek şeffaf panel uygulamasına geçen taksilere, 'Bu araç koronavirüse karşı korunaklıdır' yazılı yapıştırmalar yerleştirilecek.

'ŞİMDİYE KADAR 500 BAŞVURU ALDIK'