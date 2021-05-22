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Ankara'da sokak ortasında pompalı dehşeti!

Burak TEKİN/ANKARA, (DHA) |  22 Mayıs 2021 Cumartesi - 0:20 | Son Güncelleme : 22 05 2021 - 0:20

Ankara'da Nida E., yolda karşılaştığı husumetlisi Orhan Atalar'ı pompalı tüfekle vurarak öldürdü.


Olay, akşam saatlerine Altındağ ilçesi Dışkapı Köprüsü altında meydana geldi. Aralarında husumet olduğu iddia edilen Nida E. ve Orhan Atalar, Dışkapı Köprüsü'nün altında karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Nida E., yanında getirdiği pompalı tüfekle Orhan Atalar'a ateş etti. Atalar kanlar içerisinde yığılırken, Nida E. ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Orhan Atalar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
 
Orhan Atalar'ın cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, polis, Nida E.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
 

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Ankara Orhan Atalar pompalı tüfek
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