Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde virüs ile mücadelede 13-20 Aralık tarihlerinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 1686 kişiye adli/idari işlem yapılmış olup, toplam 3 milyon 122 bin 81 lira para cezası uygulanmıştır. Kurallara riayet eden vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Lütfen bireysel önlemimizi alalım!" denildi.
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- Ankara'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden 1686 kişiye para cezası
Ankara'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden 1686 kişiye para cezası
DHA | 21 Aralık 2020 Pazartesi - 11:30 | Son Güncelleme : 21 12 2020 - 11:30