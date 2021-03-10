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Ankara'da sınav soruşturması: 51 kişi hakkında gözaltı kararı

10 Mart 2021 Çarşamba - 9:18 | Son Güncelleme : 10 03 2021 - 9:36

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2005 yılı komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında 51 FETÖ/PDY mensubu hakkında gözaltı kararı verdi.


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör  Örgütü'ne (FETÖ) yönelik, 2005 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına  geçiş sınavına ilişkin soruşturma kapsamında 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı  verildi. 
 
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 2005'teki sınav öncesi örgüt  mensuplarınca sınav sorularına erişilerek FETÖ üyelerine dağıtıldığının tespit  edildiği belirtildi.
 
Bu kapsamda soruları önceden temin ederek komiser yardımcısı olan ve  soruların dağıtılmasına aracılık edenlerin de arasında bulunduğu toplam 51  şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği ve şu ana kadar 39'unun yakalandığı  bildirildi.
 
 Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü  ekiplerince zanlıların yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

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