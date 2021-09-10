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Ankara'da silah ve uyuşturucu çetesine operasyon!

DHA |  10 Eylül 2021 Cuma - 9:34 | Son Güncelleme : 10 09 2021 - 9:34

Ankara'da silah ve uyuşturucu ticareti yaparak haksız ekonomik çıkar sağlayan çeteye yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucunda, kentte silah ve uyuşturucu ticareti yaparak haksız ekonomik çıkar sağlayan çete tespit edildi.
 
 
Kimlikleri belirlenen 11 şüpheliye yönelik Altındağ ve Sincan ilçelerinde şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şüphelilerden 7'si yakalanarak gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramada 6 ruhsatsız tabanca, 27 mermi, 2 av tüfeği, 14 kartuş, 1 kilo PC uyuşturucu madde, 502 gram kokain, 301 gram esrar, 27 uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde tartımında kullanılan hassas terazisi ele geçirildi. Firari 4 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
 
 

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