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Ankara'da sıcak görüntü! Yoğun bakımdaki hastalar peş peşe götürüldü...

14 Ekim 2020 Çarşamba - 16:43 | Son Güncelleme : 14 10 2020 - 16:46

Ankara'da Polatlı Devlet Hastanesi'nde elektrik panosunda yaşanan arıza üzerine yoğun bakımdaki 12 hasta diğer hastanelere nakledildi.


Ankara Polatlı Devlet Hastanesi'nde elektrik panosunda arıza yaşandı.
 
Ankara Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler tarafından önlem alındı.
 
Arıza nedeniyle tedbir olarak yoğun bakım ünitesindeki 12 hasta ambulanslarla Ankara'daki diğer hastanelere sevk edildi.  
 
 
 

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Ankara hastane arıza
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