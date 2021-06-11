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Ankara'da sağanak! Sokaklar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı

DHA |  11 Haziran 2021 Cuma - 16:39 | Son Güncelleme : 11 06 2021 - 16:39

Ankara'nın Sincan ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.


Başkent'te öğle saatlerinden itibaren sağanak etkili oldu. Kentin birçok yerinde yağmur yaşamı olumsuz etkiledi. Özellikle Sincan ilçesinde vatandaşlar yağmur nedeniyle zor anlar yaşadı. İlçede cadde ve sokaklar göle döndü.
 
Bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Vatandaşlar, kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı. Bir binanın otoparkı tamamen suyla doldu. Sincan Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan otopark da suyla kaplandı. Otoparkta bulunan araçlar su içinde kaldı. Belediye ekipleri, temizlik çalışması başlattı.
 
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Ankara sağanak Sincan
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