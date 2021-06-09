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Ankara'da sağanak hayatı felç etti! Araçlar böyle sürüklendi

09 Haziran 2021 Çarşamba - 15:55 | Son Güncelleme : 09 06 2021 - 16:44

Ankara'da etkili olan sağanak tüm şehri felç etti. Yağış nedeniyle Mamak’ta caddeler su altında kalırken, araçlar meydana gelen selle birlikte sürüklendi.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün sağanak beklenen illeri uyarmıştı. Ankara için ise bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğini bildirmişti. Şiddetli sağanak etkisini gösterdi. 
 
CNN TÜRK Muhabiri Mustafa Berber şu bilgileri aktardı:
 
Ankara’da yaklaşık bir saat önce yağış başladı, yağış şiddetli bir anda etkisini gösterdi. Meydana gelen yağış nedeniyle yoğun bir su akmaya başladı ve sele neden oldu.
 
 
Ankara’da kısa süreli bir yağış yaşandı ancak etkili şekilde hissedildi. Mamak da yağışla birlikte sel yaşandı.
 
 
Araçlar ve çöp konteynerleri yola doğru savruldu.
 
 
Yağmur genel olarak durdu, bazı ilçelerde hafif şekilde devam ediyor.
 
 
 
 
 

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Ankara sel sağanak
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