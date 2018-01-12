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Ankara'da polisi alarma geçiren olay!

İHA |  12 Ocak 2018 Cuma - 0:01 | Son Güncelleme : 12 01 2018 - 3:01

Ankara’da kendini bir kafenin tuvaletine kilitleyerek intihar edeceğini belirten bir kişi, polisi alarma geçirdi.


Olay, Bahçelievler Mahallesi’ndeki bir kafede meydana geldi. İddialara göre, akşam saatlerinde kafeye giren bir kişi, içeride bir süre taşkınlık çıkardıktan sonra kendini tuvalete kilitledi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenilen şahıs, bir arkadaşını arayarak intihar edeceğini belirtti.
 
Arkadaşının ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kafedeki müşterileri tahliye eden polis, emniyet şeridi gererek sokağı kapattı. Polis ekiplerinin tüm çabalarına rağmen şahıs ikna edilemeyince, adrese Özel Harekat ekipleri sevk edildi. Şahsı ikna çalışmaları sürüyor.

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Ankara polis alarma geçti tuvalete kilitledi
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