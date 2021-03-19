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Ankara'da PKK operasyonu! Gözaltılar var

AA |  19 Mart 2021 Cuma - 9:28 | Son Güncelleme : 19 03 2021 - 9:28

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı verilen 12 şüpheliden 10'u gözaltına alındı.


aşsavcılıkta yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma  Bürosunca, terör örgütü PKK/KCK'nın ülkedeki yapılanmalarını bir araya getirip  koordine etmek amacıyla hayata geçirilen sözde Kürdistan Demokratik  Topluluğu/Türkiye Masası'nın (KCK/TM) sosyal alan yapılanması içerisinde faaliyet  gösterenler hakkında soruşturma başlatıldı.
 
Terör örgütü güdümündeki haber sitelerinden yapılan çağrı ve  talimatlar doğrultusunda Ankara'da eylem ve etkinlik düzenleme çabası içerisinde  oldukları tespit edilen, aralarında eski HDP il başkanlarının da bulunduğu 12  şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
 
Polis ekipleri tarafından şüphelilerden 10'u gözaltına alındı.
 
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince  gözaltı, arama ve el koyma işlemlerine devam ediliyor.
 
  
 

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Ankara pkk operasyon
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