Ankara'da piyasa değeri 1 milyon lira olan tarihi eser ele geçirildi

Ankara'da piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan Bizans döneminin farklı tarihlerine ait çok sayıda gümüş ve bronz sikkeler, Anadolu kaplanı, mühür, haçlar ile Abdülmecid Han dönemine ait Osmanlı parası ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

