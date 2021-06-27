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Ankara'da otomobil TIR'a arkadan çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

AA |  27 Haziran 2021 Pazar - 1:49 | Son Güncelleme : 27 06 2021 - 1:49

Ankara Çevre yolunda otomobil ile TIR'ın çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti bir kişi de ağır yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Ahmet S. yönetimindeki 06 AGA 234 plakalı  otomobil, Ankara Çevre Yolu'nda Etimesgut'tan Gölbaşı'na doğru ilerlerken aynı  yönde giden Mustafa K. yönetimindeki 27 JF 496 plakalı TIR'a arkadan çarptı.
 
Kazada, otomobildeki Sema B, Ceyda K. ve Gizem K. hayatını  kaybederken, sürücü Ahmet S. ağır yaralandı.
 
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112  Acil Servis ekipleri geldi.
 
Yaralı Ahmet S. sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye sevk edildi.
 
Kaza nedeniyle Ankara Çevre Yolu Gölbaşı istikameti tek şeride  düşürülürken, hurdaya dönen aracın parçaları Karayolları ekiplerince kaldırıldı.
 
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
 

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Ankara TIR kaza
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