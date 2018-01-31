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Ankara'da oto hırsızlarına "kepenk" operasyonu

31 Ocak 2018 Çarşamba - 20:16 | Son Güncelleme : 31 01 2018 - 20:16

Ankara'da Oto Hırsızlık Büro'su ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 1,5 aydır yürütülen projeli çalışmalar sonucunda çaldıkları araçların motor ve şasi numarasını değiştiren 5 şüpheli gözaltına alındı.


Aralarında yüksek modelli araçların da bulunduğu otomobillerin parçaları üzerinde değişim yapan şüphelilerin eylemlerini genellikle düşük marka araçlarla gerçekleştirdiği tespit edildi. 
 
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından 1,5 ay yürütülen projeli çalışmada toplam 7 çalıntı araç ele geçirildi. Ele geçirilen araçların üzerinde Konya ilinde değişim yapıldığı tespit edilirken, şüphelilere yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonların ardından 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin çaldıktan sonra motor ve şasi numaralarını değiştirdikleri öğrenildi. Çaldıkları araçların motor ve şasi numarasını değiştiren şüphelilerin polise deşifre olmamak için de telefon konuşmalarında çalıntı otomobillere "Kepenk" adını verdikleri bildirildi. Şüphelilerin ayrıca sattıkları ve dolandırdıkları kişilere de "Yastık -Saf" şeklinde nitelendirdikleri anlaşıldı.

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Ankara oto hırsızları kepenk operasyonu
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