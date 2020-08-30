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Ankara'da orman yangını

DHA |  30 Ağustos 2020 Pazar - 20:50 | Son Güncelleme : 30 08 2020 - 20:50

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.


Yangın, saat 15.00 sıralarında Yeşilyurt ve Belenören Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıktı. Yangını fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye sevk edilen Orman Genel Müdürlüğü ile Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının kontrol altına alınması için mahalle sakinleri de ekiplere destek verdi. Bölgede yangının kontrol altına alınması için bölgede çalışmalar devam ediyor.
 
SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
 
Ekipler, yaklaşık 5 saattir süren yangına karadan ve havadan müdahale ediyor. Orman Genel Müdürlüğü ile çok sayıda itfaiye ekibinin yer aldığı söndürme çalışmalarına çevre sakinleri de katıldı. Yangına, 2 uçak, 4 helikopter, 53 arazöz ve 5 dozerle müdahale ediliyor.

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Ankara ormanlık yangın
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