08 Ocak 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.533 0.68 ALTIN 449,930 -0.46
CANLI BORSA
TÜMÜ

Ankara'da operasyon! 27 kişi hakkında gözaltı kararı

08 Ocak 2021 Cuma - 10:21 | Son Güncelleme : 08 01 2021 - 10:24

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 2005 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında 27 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.


Detaylar geliyor...

ETİKETLER

gözaltı Ankara operasyon
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.