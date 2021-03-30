Ankara'da okullar kapandı mı? Ankara'da hafta sonu yasağı nasıl uygulanacak?

Türkiye koronavirüs risk haritası değişti. Dün yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından Ankara'nın risk durumu da güncellendi. Kabine toplantısının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 58 ilin çok yüksek risk grubunda yer aldığını açıkladı. Çok yüksek risk grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması cumartesi günü için de getirildi. Peki, Ankara için durum ne? Ankara risk haritası hangi renk, hafta sonu yasak var mı? Ankara'da okullar kapandı mı? Ankarada hafta sonu yasağı nasıl uygulanacak? Ankara'da sokağa çıkma yasağı var mı? Ankara yasakları neler? İşte Ankara ile ilgili tüm detaylar...

Türkiye geneli vaka sayılarında yaşanan artış haftalık risk haritasında netlik kazandı. Türkiye'nin yüzde 80'i yüksek riskli ilan edildi. 29 Mart tarhinde gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan alınacak önemleri ve getirilen ek tedbirleri tek tek açıkladı. Çok yüksek risk grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması cumartesi günü için de getirildi. Ankara 'nın risk durumu da güncellendi. Bu gelişmelerin ardından özellikle Ankara'nın durumu merak ediliyor. Ankara için durum ne? Ankara risk haritası hangi renk, hafta sonu yasak var mı? Ankara'da okullar kapandı mı? Ankarada hafta sonu yasağı nasıl uygulanacak? Ankara'da sokağa çıkma yasağı var mı? Ankara yasakları neler? İşte Ankara ile ilgili tüm detaylar...

Yeni koronavirüs risk haritası dün akşam yayımlandı. Yeni risk haritası içerisinde 58 il çok yüksek risk grubunda bulunuyor. Ankara da çok yüksek risk grubunda yer alan iller arasında.

ANKARA RİSK HARİTASI HANGİ RENK?

Yeni risk haritası içerisinde Ankara, çok yüksek risk grubunda yer alan iller arasında bulunuyor.

ANKARA'DA OKULLAR KAPANDI MI?

Türkiye genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8. ve 12. sınıflarda eğitim öğretim sürecek.

Kırmızı renkle gösterilen çok yüksek, turuncu renkle gösterilen yüksek riskli illerde, 8.sınıf hariç ortaokullar ve 12.sınıflar hariç diğer lise kademeleri kapalı olacak.

Toplantı sonrası MEB 'den açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Eğitimde yerinde karar uygulaması kapsamında 1 Mart 2021 Pazartesi günü kamuoyu ile paylaşmış olduğumuz kriterler doğrultusunda, yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetlerine il bazlı alınacak kararlar ile devam edilecektir. Bu kapsamda; tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12'inci sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitim daha önce açıklandığı şekilde devam edecektir. Ortaokul 5, 6 ve 7'nci sınıflar ile lise hazırlık, 9, 10 ve 11'inci sınıflarda yüz yüze ve uzaktan eğitime geçiş, risk durumu haritasına bağlı olarak valilikler koordinasyonundaki İl Hıfzısıhha Kurulu kararları doğrultusunda il bazlı olarak uygulanacaktır" denildi.

ANKARA'DA HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

Çok yüksek risk grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma günü saat 21.00'de başlayıp Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde uygulanacak.

İnternet kafe/salonu, bilardo salonu, lunapark, hamam, sauna, masaj salonu gibi yerler, süregelen uygulamaya uygun şekilde, düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerde yüzde 50 kapasite sınırına uymak ve HES kodu sorgulaması yapmak kaydıyla 07.00-19.00 saatlerinde faaliyette bulunabilecek. Çok yüksek risk grubunda bulunan 17 ilde ise il hıfzıssıhha kurullarınca alınan karara göre uygulama belirlenecek.

Tüm risk gruplarında yeme-içme yerleri (lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb.) ile dernek lokali, kıraathane, çay bahçesi gibi iş yerleri, Sağlık Bakanlığı Kovid-19 "Salgın Yönetimi ve Çalışma" rehberinde yer alan mesafe koşullarına (masalar ve koltuklar arası) göre açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde yüzde 50 kapasite sınırlaması ile mekanda bulunabilecek masa-koltuk sayısı ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı tespit edilecek.

HES kodu sorgulaması yapılarak, 07.00-19.00 saatlerinde müşteri kabul edebilecek. Bu iş yerlerinde aynı masada, düşük ve orta risk grubunda bulunan illerdeki iş yerlerinde en fazla 4 kişinin, yüksek ve çok yüksek risk grubunda bulunan illerdeki iş yerlerinde en fazla 2 kişinin aynı zamanda oturmasına izin verilebilecek.

Tüm risk gruplarında yeme-içme yerleri 19.00-21.00 saatlerinde paket servisi veya gel-al şeklinde, 21.00-24.00 saatlerinde ise sadece paket servis şeklinde, tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Cumartesi ve Pazar günleri ise 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis şeklinde hizmet verebilecek.

Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurullar, kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinlikler, nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, halı saha, yüzme havuzu gibi tesislerde daha önce illere gönderilen genelgede belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda süregelen uygulamaya aynen devam edilecek. Daha önce kısıtlama uygulanan yüksek ve çok yüksek risk grubunda bulunan illerde ise il hıfzıssıhha kurullarınca alınan karara göre uygulama belirlenecek.