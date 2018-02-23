Ankara'da muhtarlara “su” indirimi

Makamında Etimesgut Muhtarlar Derneği Başkanı Eyüp Gözgeç ve beraberindeki 30 kişilik muhtar heyetini kabul eden Başkan Tuna, muhtarların su abonelik fiyatlarının yüksekliğinden şikayet etmesi üzerine ücretlerin düşürülmesi için talimat verdi. Aldıkları 50 liralık suyun kendilerine 5 ay yettiğine dikkat çeken muhtarlar, su ücretlerinin dışında kendilerinden “Yol Katılım Su Payı Vergisi” alındığını ve bu nedenle sudan çok vergi ödediklerinin altını çizdiler. Başkan Tuna, alınan yüksek vergi payının düşürülmesi için çalışma yapacaklarını belirterek, “Bunu hemen not alıyoruz, derhal indirim yapılsın” dedi.

Göreve geldiği günden itibaren muhtarlarla sık sık bir araya gelen ve taleplerini dinleyen Başkan Tuna, muhtarlardan ilçe sorunlarına ilişkin de ayrıntılı bilgi aldı. Muhtarlarla istişarelerini sürdüreceğini vurgulayan Tuna, ilçede son yıllarda artan nüfus ve trafik yoğunluğu karşısında ek otobüs ve dolmuş hatlarının devreye sokulabileceğini söyledi. Tuna, “Amacımız, milletimizin huzuru ve taleplerini yerine getirmek” diye konuştu.