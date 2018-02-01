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Ankara'da korkutan patlama sesi

AA |  01 Şubat 2018 Perşembe - 20:19 | Son Güncelleme : 01 02 2018 - 20:58

Ankara Çukurambar'da bulunan Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı ek binasının kazan dairesinde patlama meydana geldi.


Başkent'te Çukurambar semtindeki Ankara Vergi Dairesi Başkanlığının kazan dairesinde doğalgaz sıkışması nedeniyle patlama meydana  geldi. 
 
 
Ankara Valisi Ercan Topaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada,  Çukurambar semtindeki vergi dairesinin alt katında, doğalgaz sıkışması nedeniyle  patlama meydana geldiğini bildirdi.
 
Vali Topaca, şunları kaydetti:
 
"İlk belirlemelere göre doğalgaz kazanında patlama oluyor. Şu anki  tespitlere göre ölü, yaralı yok. Mesai bitmiş, içeride kimsenin olmadığı bir yer.  Şu anda ekipler, tedbir amaçlı içeriyi kontrol ediyor. Ben de olay yerine  geçeceğim."Öte yandan patlama nedeniyle binanın 2 katında büyük çapta hasar oluştu.

Patlamanın ardından AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İncesöz sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

İncesöz paylaşımında "Ankara Vergi Dairesi’nde doğalgaz sıkışmasından dolayı meydana gelen kazada güvenlik görevlisinin yaralandığını öğrendik, Allah’tan acil şifalar diliyorum. Tüm Ankara’ya geçmiş olsun" ifadelerine yer verdi.

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Ankarada patlama Ankara Vergi Dairesi kazan dairesinde patlama
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