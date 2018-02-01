Ankara'da korkutan patlama sesi

Başkent'te Çukurambar semtindeki Ankara Vergi Dairesi Başkanlığının kazan dairesinde doğalgaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi.

Ankara Valisi Ercan Topaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çukurambar semtindeki vergi dairesinin alt katında, doğalgaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldiğini bildirdi.

Vali Topaca, şunları kaydetti:

"İlk belirlemelere göre doğalgaz kazanında patlama oluyor. Şu anki tespitlere göre ölü, yaralı yok. Mesai bitmiş, içeride kimsenin olmadığı bir yer. Şu anda ekipler, tedbir amaçlı içeriyi kontrol ediyor. Ben de olay yerine geçeceğim."Öte yandan patlama nedeniyle binanın 2 katında büyük çapta hasar oluştu.

Patlamanın ardından AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İncesöz sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

İncesöz paylaşımında "Ankara Vergi Dairesi’nde doğalgaz sıkışmasından dolayı meydana gelen kazada güvenlik görevlisinin yaralandığını öğrendik, Allah’tan acil şifalar diliyorum. Tüm Ankara’ya geçmiş olsun" ifadelerine yer verdi.