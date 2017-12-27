Ankara'da "Kelebek" şebekesine baskın: 6 gözaltı

PAŞA ALYURT / ANKARA

Çankaya ilçesine bağlı Yaşamkent bölgesinde birçok eve girerek vatandaşların değerli eşyalarını çaldıkları tespit edilen 6 şebeke üyesi adeta suç makinesi çıktı. Şüphelilerin suç dosyasında yapılan incelemelerde 53'ü hırsızlık toplamda 72 suç kaydı çıkarken, şebeke lideri Muhammet A.'nın dört suçtan aranmasının bulunduğu, 5 yıl 7 ay hapis ve 3 bin lira adli para cezasının bulunduğu ortaya çıktı.

Ankara Emniyeti Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 2017 yılı içerisinde Çankaya ilçesine bağlı Yaşamkent bölgesinde meydana gelen 11 evden hırsızlık, 2 oto hırsızlığı, 2 iş yerinden hırsızlık olmak üzere toplamda 15 ayrı hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen şebeke çökertildi. Bölge halkını adeta canından bezdiren şebekeye yapılan baskının adına "Kelebek" adı verildi. Şebeke lideri Muhammet A.'nın lakabının "Kelebek" olması sebebiyle operasyona bu ismin verildiği bildirildi. Diğer yandan şebeke üyelerinden C.Y.'nin karıştığı bir başka suçtan dolayı daha önceden cezaevine girdiği öğrenildi.

Kiralık araçlarla hırsızlık yapmışlar

Şebekenin olaylarda şüphelilerden S.A. tarafından kiralanan iki otomobil ve yine şüphelilerden E.S.'ye ait bir otomobil olmak üzere toplamda üç araç kullandıkları tespit edildi. Gerçekleştirdikleri hırsızlık olaylarından sonra bu araçlarla olay yerinden kaçarak izlerini kaybettiren şebeke üyelerinin çaldığı bir araç ise geçtiğimiz hafta meskun bir bölgede terk edilmiş halde bulundu. Araç, polis ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından sahibine teslim edildi.

Suç makinesi çıktılar

Şüphelilere yönelik baskınlar sonucunda adreslerinde yapılan aramalarda 30 adet değişik miktarlarda yabancı para, 11 adet kol saati, 1 adet bileklik, 1 adet kuru sıkı tabanca, mağdur bir vatandaşa ait nüfus cüzdanı, 2 adet köstekli saat, 3 adet cep telefonu, 1 adet tornavida, 1 adet murç, 1 adet tüfek, 1 adet laptop, ve 1 adet bilgisayar ele geçirildi. Ayrıca şebeke üyeleriyle ilgili yapılan çalışmalar sonunda şebeke lideri Muhammet A.'nın 17'si hırsızlık 19 suç kaydının olduğu, 5 yıl 7 ay hapis ve 3 bin lira adli para cezasının bulunduğu belirtildi. Ayrıca C.A.'nın 1, C.Y.'nin 6, E.S.'nin 1 hırsızlık olmak üzere 3 suç kaydı, T.K.'nın 7'si hırsızlık olmak üzere 8 suç kaydı, C.B.'nin 1 hırsızlık olmak üzere 6 suç kaydı, U.S.'nin 1'i hırsızlık olmak üzere 2 suç kaydı, A.Ç.'nin 12'si hırsızlık olmak üzere 17 suç kaydı, T.Y.'nin de 8'i hırsızlık olmak üzere 13 suç kaydı olduğu ve 4 suçtan da arandığı ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.