Ankara'da kamu kurumlarında çalışma saatleri değişti! Yeni mesai saatleri kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

Corona virüsü salgını nedeniyle bir düzenleme de Ankara Valiliği tarafından yapıldı. Ankara Valiliği çalışma saatlerinde değişikliğe gitti. Valilik tarafından alınan kararın ardından, "Ankara'da yeni mesai saatleri kaç oldu" sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Yeni karara göre çalışma saatleri nasıl oldu?

Ankara'da çalışma saatlerinde düzenleme yapıldı. Ankara Valiliği, koronavirüsün yayılım hızını azaltmak için mesai saatlerini değiştirdi. Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Koronavirüs salgınının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla valiliğimize bağlı kurumların çalışma saatlerinde bazı değişikliklere gidildi. Yoğunluğun azaltılması, koronavirüsün yayılımı hızının azaltılması için farklı mesai dilimlerine geçildi, ifadesi yer aldı. İşte Ankara’da kamu kurumlarında yeni mesai saatleri…

ANKARA VALİLİĞİ YENİ ÇALIŞMA SAATİ

Valilik'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Covid-19 salgının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla kamu çalışanlarına yönelik ilave tedbirleri içeren 26 Ağustos tarihinde yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibiesnek çalışma yöntemlerinin uygulanabileceği esası getirilmişti.

Bu kapsamda Valiliğimize bağlı kurumların çalışma saatlerinde bazı değişikliklere gidildi. Değişiklikle Kontrollü Sosyal Hayat çerçevesinde insan yoğunluğunun azaltılması ve böylece salgının bulaş hızının kontrol altına alınması hedeflendi. Alınan kararla ilgili kurumların mesai saatleri; 08.00-17.00, 08.30-17.30, 09.00-18.00, 10.00-19.00 şeklinde dört farklı şekilde uygulanacaktır.