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Ankara'da ihale operasyonu! Aralarında kamu görevlileri de var...

DHA |  08 Eylül 2020 Salı - 12:32 | Son Güncelleme : 08 09 2020 - 13:08

Ankara Valiliği yaptığı açıklamada "Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında görevli 19 kamu görevlisi ile bu kurum tarafından yapılan ihalelerde rüşvet karşılığında menfaat temin ettikleri ileri sürülen 28 şüpheli olmak üzere toplam 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir" açıklaması yaptı.Hakkında gözaltı kararı verilen 47 kişiden 37'si yakalandı.


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Valiliği'ne bağlı Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nca gerçekleştirilen ihalelerde rüşvet karşılığında menfaat temin edildiği şikayetleri üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen teknik takip, iletişimin dinlenmesi ve bilirkişi incelemeleri sonucunda kuvvetli suç delillerine ulaşıldı. Bunun üzerine 19'u bu kurumda çalışan, 28'i rüşvet vererek menfaat temin ettiği iddia edilen toplam 47 kişi hakkında, 'ihaleye fesat karıştırma', 'edimin ifasına fesat karıştırma', 'rüşvet' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından gözaltı kararı verildi.
 
Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda şimdiye kadar şüphelilerden 37'si yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.
 

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