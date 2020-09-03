Ankara'da içme suyunu besleyen çaya 'kimyasal atık' döküldü iddiası

'MERA ÇAYI'NA TEHLİKELİ KİMYASAL ATIK DÖKÜLDÜĞÜNÜ TESPİT ETTİK'

'KİRLİLİĞİ YARATAN KİŞİLERİ TESPİT ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR'

Bozoğlu, ihbarı aldıktan sonra ASKİ ekipleri olarak bir kriz masası kurduklarını söyleyerek, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ve jandarma ekipleriyle birlikte olayı değerlendirdiklerini anımsattı. Kirliliği yaratan kişi veya kişileri tespit etmek için çalışmalara başladıklarını söyleyen Bozoğlu, "Öncelikle buradaki kirliliği yaratan kişi ve kurumların tespit edilmesi gerekiyor. Numuneleri Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile birlikte aldık. Parmak izi analiziyle birlikte kimin yaptığını tespit etmeye çalışacağız. Tespitten sonra Çevre Kanunu ve Türk Ceza Kanunu üzerinden çalışma yapılacak. Ankara 'nın içme suyuna kast eden insanlara karşı bizde hukuki süreçlerde yer alacağız." ifadelerini kullandı.

'KURTBOĞAZINA KARIŞMIŞ BİR KİRLİLİK YOK'

Kurtboğazına kimyasal atık karışmadığını ifade eden Bozoğlu, "Şu an net bir şekilde söyleyebiliriz ki, Kurtboğazı'na karışmış bir kirlilik yok. İvedik arıtma tesisimize gelen suları biz anlık olarak analiz ediyoruz. Kirliliğin ihbarından itibaren bütün verileri incelediğimizde herhangi bir kirliliğin bulaşmadığını raporladık. Erken müdahale yapılmasaydı risk vardı ama müdahalemizle meseleyi durdurmuş olduk. Bundan sonra bu kirliliği buradan alıyoruz, aynı zamanda toprak kirliliği de var, o kirliliği de araçlarımızla bertaraf tesislerine taşıyoruz. Bundan sonrası içinde buranın rehabilite edilme çalışmalarına başlayacağız. Burada bir biyolojik kirlilikte oluşmuş durumda, bununda takibine devam edeceğiz." diye konuştu.

'SUYUN TEMİZLİĞİ KONUSUNDA ENDİŞELENECEK DURUM SÖZ KONUSU DEĞİLDİR'

Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediyesi konuyla alakalı bir yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "İlk bilgilere göre madeni yağ ve atık yağ geri kazanım tesislerinden çıkan tehlikeli atıkların Mera Çayı'na döküldüğü belirlenmiştir. Bu atıkların temizlenmesi ve çekilmesi için bölgeye çok sayıda vidanjör sevki yapılmıştır. İvedik içme suyu arıtma tesisimizde toplam organik karbonu gören ve online olarak ölçüm yapan sistem mevcuttur. Su ile gelen maddenin niteliği ne olursa olsun anlık arıtma yapılabilmektedir. Dolayısıyla şu anda Ankara'nın şebeke suyunun temizliği konusunda endişe edilecek bir durum söz konusu değildir." ifadeleri kullanıldı.