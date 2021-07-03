Ankara'da hortum çıktı! Büyük panik

"LÜTFEN BU KANALI ISLAH ETSİNLER"

Evinin arkasındaki malzeme deposunu açamadığını söyleyen Rıza Yaşaroğlu, "Sabah 04.00'te başladı yağmur. Saat 10.00'a doğru su basmaya başladı. Doğal afetlere karşı yapılabilecek bir şey yok ama aşağıda bir kanal var, eğer bu kanal ıslah edilmiş olsaydı hiçbir sıkıntı yaşamamış olurduk. Ben buradan yetkililere sesleniyorum. Lütfen bu kanalı ıslah etsinler. Islah edilmedikçe hem koku oluyor hem de burası bataklık, gelen su taşıyor. Evimizde bir hasar yok sadece arkadaki malzeme deposu su doldu. İçeride çamaşır makinesi, derin dondurucu, ufak tefek elektronik araçlar vardı. Onlar tamamen çöplük oldu" dedi.

Evine su basmaması için önlem alan bir kişi, "Bazı aşağıdaki dereye yakın evlerin bahçeleri sular içinde kaldı. Biz de suların içeri girmemesi için kapının önüne set yaptık. Bu derenin bir an önce ıslah edilmesini istiyoruz yetkililerden" diye konuştu.