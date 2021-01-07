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Ankara'da gece yarısı feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

AA |  07 Ocak 2021 Perşembe - 0:51 | Son Güncelleme : 07 01 2021 - 0:51

Ankara'nın Mamak ilçesinde park halindeyken freni arızalanan tırın 11 araca çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen 06 JRJ 07 plakalı  tırın şoförü, Akşemsettin Mahallesi 928'inci Cadde'de aracını park etti.
 
Yokuşa park edilen ve bir süre sonra freni arızalanan tır, önce park  halindeki 11 araca ardından bir binanın duvarına çarparak durdu. Olayda yaralanan  1 kişi, çevredekilerin ihbarına üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık  ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
 
Hasar gören araçlar, polisin incelemesinin ardından çekici yardımıyla  bulundukları yerden kaldırıldı.
 

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Ankara Mamak fren
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