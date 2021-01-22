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Ankara'da FETÖ soruşturmasında ihraç 44 hakim ve savcıya gözaltı kararı

22 Ocak 2021 Cuma - 12:15 | Son Güncelleme : 22 01 2021 - 12:27

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 2011'deki avukatlıktan hakim savcılığa geçiş sınavı sorularını sızdırmasına ilişkin soruşturmada gözaltı kararı verilen 44 şüpheliden 32'si yakalandı.


 
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, FETÖ üyelerinin, 2011'deki  avukatlıktan hakim savcılığa geçiş sınavında sorulara erişerek örgüt mensuplarına  dağıttıklarının tespiti üzerine soruşturma başlatıldı.
 
Sınav sorularını alarak hakim ve savcı oldukları, daha sonra da  mesleklerinden ihraç edildikleri belirlenen çoğu ByLock kullanıcısı 44 şüpheli  hakkında gözaltı kararı verildi.
 
Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince  Ankara merkezli 23 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 32 zanlı gözaltına  alındı.
 
Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
 

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