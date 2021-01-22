Ankara'da FETÖ soruşturmasında ihraç 44 hakim ve savcıya gözaltı kararı

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, FETÖ üyelerinin, 2011'deki avukatlıktan hakim savcılığa geçiş sınavında sorulara erişerek örgüt mensuplarına dağıttıklarının tespiti üzerine soruşturma başlatıldı.

Sınav sorularını alarak hakim ve savcı oldukları, daha sonra da mesleklerinden ihraç edildikleri belirlenen çoğu ByLock kullanıcısı 44 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Ankara merkezli 23 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 32 zanlı gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.